Polizeieinsatz wegen vermeintlich bewaffneter Person

Eine vermeintlich bewaffnete Person, die in einer Wohnung vermutet wurde, hat in Nürnberg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Letztlich fand die Polizei die Wohnung menschenleer vor, SEK-Beamte stießen bei dem Einsatz am Dienstag allerdings auf eine Schreckschusswaffe, wie die Polizei mitteilte.

Auslöser des Einsatzes war demnach ein Streit in einem Mehrfamilienhaus, der von Zeugen gemeldet worden war. Laut den Zeugenaussagen habe sich eine an dem Streit beteiligte Person schließlich in eine Wohnung im Erdgeschoss des Hauses begeben. Im Zuge der ersten Ermittlungen hätten sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sich in der betreffenden Wohnung eine oder mehrere Schusswaffen befänden, hieß es.

Das umliegende Gebiet sei weiträumig abgesperrt worden. SEK-Beamte betraten demnach schließlich die Wohnung und fanden lediglich die Schreckschusswaffe. Es werde nun wegen des Verdachts mehrerer Körperverletzungsdelikte ermittelt, teilte die Polizei mit.

© dpa-infocom, dpa:240320-99-398520/2