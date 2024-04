Brand in ehemaligem Freizeit- und Tenniscenter

Ein ehemaliges Freizeit- und Tenniscenter ist am Mittwoch in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Rund 200 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, am Abend war das Feuer weitgehend gelöscht. Die Brandursache konnte zunächst nicht ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Anwohner wurden wegen des Rauchs gebeten, Türen und Fenster zu schließen. Weil ein Stromverteiler der Bayernwerke durch das Feuer zerstört wurde, habe es kleinere Stromausfälle in Teilen der angrenzenden Straßen gegeben, so die Feuerwehr.

© dpa-infocom, dpa:240417-99-711514/3