Eine Woche nach UEFA-Sperre: Bayern-Fans zünden Pyrotechnik

Das Spiel des FC Bayern München beginnt mit reichlich Pyrotechnik. Eine Woche nach dem Ausschluss beim Hinspiel reagieren die Fans sicher auch auf eine UEFA-Strafe.

Bayern-Fans haben eine Woche nach dem Ausschluss beim Viertelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League in London zu Beginn des Rückspiels Pyrotechnik gezündet. Vor der Partie der Münchner gegen den FC Arsenal reagierten die Anhänger in der Allianz Arena so auch auf eine Strafe der Europäischen Fußball-Union UEFA, die in der Vorwoche im Emirates Stadion vollzogen worden war. Auch im Arsenal-Block war am Mittwochabend in München Pyrotechnik zu sehen.

Beim 2:2 vor einer Woche hatten die Münchner auf lautstarke Fan-Unterstützung verzichten müssen. Dies war die Folge einer Strafe der UEFA, die damit auf das Fehlverhalten Münchner Anhänger vom Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom reagierte. „Wir mögen Euch auch nicht. UEFA ausschließen. Raus aus unserem Stadion“, war auf einem Spruchband zu lesen.

Beim 0:1 gegen Lazio Mitte Februar in Rom waren aus dem Bayern-Block Gegenstände geworfen worden, dazu wurde Pyrotechnik gezündet. Bereits Mitte Oktober war eine Bewährungsstrafe ausgesprochen worden, die für das Arsenal-Spiel umgesetzt wird.

