Bauernproteste im Blog: Wie und wo in Bayern und der Region protestiert wird

Aufruf zur Bauernprotestaktion am 8. Januar. In Berchtesgaden steht ein Traktor aus Holz mit dem Hinweis auf die geplante Protestaktion gegen die Politik der Ampel. − Foto: Imago Images

Der Bauernverband trägt seinen Frust über die Bundesregierung seit der Vorweihnachtszeit auf die Straße, ab Montag wollen die Landwirte nun mit einer Aktionswoche auf ihre Lage aufmerksam machen – auch in Niederbayern und Oberbayern.



In den sozialen Netzwerken hat die geplante Aktionswoche bereits für viel Aufregung gesorgt. Ein Generalstreik, von dem in den Netzwerken die Rede ist, ist in Deutschland rechtlich so gut wie unmöglich.

− dpa





Lesen Sie hier in unserem Blog, wo mit Protesten und Behinderungen zu rechnen ist: