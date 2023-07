Bad Reichenhaller Polizei fahndet nach lebensgroßem T-Rex-Schädel

Rund 21 Kilogramm schwer ist der T-Rex-Schädel aus dem 3D-Drucker, nach dem die Bad Reichenhaller Polizei derzeit fahndet. −Symbolbild: dpa

Satte 21 Kilogramm wiegt der lebensgroße T-Rex-Schädel, nach dem die Bad Reichenhaller Polizei derzeit fahndet. Das Stück aus einem 3D-Drucker wurde in der Nacht zum Samstag gestohlen.









Am frühen Samstagmorgen wurde zwischen 4 und 4.30 Uhr aus einer Hofeinfahrt in der Vogelthennstraße in Bad Reichenhall ein lebensgroßer Schädel eines T-Rex, welcher in einem 3D-Drucker gedruckt wurde, gestohlen.





T-Rex-Schädel ist rund 800 Euro wert

Der Schädel im Wert von 800 Euro bringt rund 21 Kilogramm auf die Waage und wurde zuletzt gegen 4.30 Uhr, in der Nähe des Supermarktes in der Münchner Allee, an einem Stromkasten lehnend, gesichtet.

Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung über den Verbleib des Schädels unter der 08651/9700.

− lai