Vier Nächte im Mental-Spa-Hotel: Erholungsurlaub am Bodensee zu gewinnen

Das Hotel „Fritsch am Berg“ liegt hoch über dem Bodensee. −Foto: MentalSpa Hotel Fritsch am Berg

Der Bodensee und seine traumhafte Kulisse bieten den idealen Rahmen, um im Hotel „Fritsch am Berg" Körper, Geist und Seele einmal Ruhe zu gönnen. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen inkl. Halbpension im Mental-Spa-Hotel.









Wie wär’s mit einem Perspektivenwechsel und Panoramablick auf den Bodensee, die Schweizer Alpen und über drei Länder? Diesen unvergleichlichen Weitblick kann in Ruhe von oben betrachten, wer im Mental-Spa-Resort Fritsch am Berg logiert.



Oberhalb von Bregenz am Pfänderrücken gelegen, gilt das Erwachsenenhotel (ab 16 Jahren) mit seiner stylisch zurückgenommenen Architektur aus Glas und Holz zugleich als Eldorado für Design-Fans. Und schafft damit auch einen Raum für Ruhe, Entspannung und Reflexionen. Das familiengeführte Resort mit 42 Zimmern, Juniorsuiten und Chalet-Suiten ist umgeben von Berg, See, Wald und Wiese – und kreiert einen Ort, an dem man das Leben in vollen Zügen genießen kann.



Regionalität und Saisonalität sind ebenso selbstverständlich wie die bio-zertifizierte Landwirtschaft am Pfänderhang und Naturkosmetik im Spa. Doch nicht nur die Freude an Ernährung und Bewegung in der Natur machen das Fritsch-Erlebnis aus: Schon seit Jahren bringt man im Fritsch Mentales in die Wellness – mit einem ganzheitlichen Mental-Wellness-Konzept für Körper, Geist und Emotionen. Das Ziel: „glücklich, gelassen und gesund“ zu bleiben und aktiv die eigene Gesundheit gestalten.



Deshalb sind alle Arrangements individuell auf Bedürfnisse und Lebensthemen abgestimmt. Und werden unterstützt durch zusätzliche Anwendungen aus den Bereichen Wellness, Mentales und Gesundheit, die gerade guttun. Für das wissenschaftliche Fundament sorgt dabei Diana Sicher-Fritsch, die sich in den letzten Jahren als Expertin für leichtes Leben und beste Spa-Managerin in Europa beim „European Health & Spa-Award“ einen Namen gemacht hat.





So können Sie gewinnen





In Zusammenarbeit mit dem Hotel Fritsch am Berg (www.fritschamberg.at) verlost die Heimatzeitung vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension. Der Gutschein ist zwei Jahre lang gültig und nach Verfügbarkeit einlösbar. Rufen Sie uns bis Sonntag, 9. Juli, unter ✆ 0137/822703019 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Berg sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte buchstabieren) auf unser Tonband.

− swo