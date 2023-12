Autobahnpolizei Wörth a. d. Isar gefordert: Viele Unfälle am Wochenende auf A92 und B15

Bei Schnee und Glätte war die Autobahnpolizei Wörth a. d. Isar am Wochenende in mehreren Landkreisen im Dauereinsatz. − Symbolbild: Tobias Hase

Nach dem Wintereinbruch hat es am vergangenen Wochenende zahlreiche Unfälle auf der A92 und der B15n in den niederbayerischen Landkreisen Landshut, Dingolfing-Landau und Straubing-Bogen sowie im Landkreis Regensburg und dem Landkreis Freising gegeben. Das berichtet die Autobahnpolizei Wörth a. d. Isar am Montag.









Ein erster Unfall ereignete sich am Freitag um 9 Uhr. Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr auf der B15n in Richtung Regensburg. Zwischen den Anschlussstellen Neufahrn in Niederbayern (Landkreis Landshut) und Schierling (Landkreis Regensburg) kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Taxi-Fahrer auf der A92 in Richtung Deggendorf. An der Anschlussstelle Essenbach (Landkreis Landshut) wollte er die Autobahn verlassen. Weil er laut Polizei zu schnell fuhr, schleuderte er jedoch von der Ausfahrtspur und gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, sein Auto musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung musste die Ausfahrt gesperrt werden.



Um 20.20 Uhr krachte es ein weiteres Mal. Eine 43-jährige Audi-Fahrerin kam auf der B15n auf Höhe Essenbach nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr Audi musste abgeschleppt werden.



Gegen 22.20 Uhr fuhr eine 28-jährige Autofahrerin auf der A92 in Richtung Deggendorf. Auf Höhe Moosthenning (Landkreis Dingolfing-Landau) kam sie ins Schleudern und touchierte die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug blieb fahrbereit.





Schaden von mehr als 100.000 Euro nach Lkw-Unfall



Auch am Samstag ereigneten sich mehrere Unfälle im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Wörth a. d. Isar. Um 2.40 Uhr kam ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der B15n auf Höhe Neufahrn in Niederbayern ins Schleudern. Er prallte gegen die Mittelleitplanke und blockierte anschließend die gesamte Fahrbahn. Es entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden.



Am frühen Morgen gegen 5.40 Uhr prallte ein 45 Jahre alter Autofahrer beim Verlassen der A92 an der Anschlussstelle Moosburg-Nord (Landkreis Freising) gegen einen Fahrbahnteiler. Das Fahrzeug blieb fahrbereit.



Etwa eine Stunde später kam ein 37-jähriger Autofahrer auf der B15n zwischen Neufahrn in Niederbayern und Schierling ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden.



Gegen 9.25 Uhr kam eine 35 Jahre alte Autofahrerin auf der B15n auf Höhe Essenbach von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Fahrbahnteiler. Das Fahrzeug blieb fahrbereit.



Um 13.10 Uhr fuhr ein weiterer Pkw-Fahrer (41) auf der B15n auf Höhe Neufahrn in Niederbayern gegen die Mittelschutzplanke. Nach einem Reifenwechsel konnte der Fahrer die Fahrt selbstständig fortsetzen.





Mehrere Lastwagen blieben liegen





Neben diesen Unfällen kam es laut Polizei zu zahlreichen Einsätzen wegen liegengebliebener Fahrzeuge auf den schneeglatten Straßen. Mehrfach mussten auch festgefahrene Lastwagen mit schwerem Gerät befreit werden. Die Beamten der Autobahnpolizeistation Wörth a. d. Isar waren am Wochenende im Dauereinsatz.

