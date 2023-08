Ab Montag: Klimaaktivisten kündigen Straßenblockaden in Regensburg und München an

Aktivisten der Klimaschutzorganisation „Letzte Generation“ protestieren mit einem Banner mit der Aufschrift „Klimakatastrophe zulassen = Verfassungsbruch?“ bei einer Straßenblockade vor dem Nürnberger Hauptbahnhof. Die Gruppe hatte angekündigt, dass es in dieser Woche wieder verstärkt Aktionen in mehreren Städten Bayerns geben soll. −Foto: Daniel Karmann/dpa

Seit einer Woche demonstrieren die Klimaaktivsten wieder in Bayern - „gegen den Verfassungsbruch der Bundesregierung, die die Bevölkerung schutzlos der Klimakatastrophe aussetzt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Letzten Generation. Am Samstag wurden die nächsten Demonstrationsstädte angekündigt.









Bei einer Pressekonferenz auf Herrenchiemsee hatten die Aktivisten am 10. August angekündigt, dass sie ihren Schwerpunkt der Proteste nun auf Bayern legen wollen. „Hier wurde unser Grundgesetz geschrieben“, betonte die aus Niederbayern stammende Aktivistin Anja Windl (26), bekannt geworden wegen ihrer optischen Ähnlichkeit mit der kolumbianischen Sängerin als „Klima-Shakira“. Daher sei nun Bayern im Fokus der Proteste.



In Würzburg, Nürnberg und Fürth wurde bereits demonstriert. Am Samstag kündigt die Letzte Generation in einer Pressemitteilung nun die nächsten Örtlichkeiten an: Regensburg und München.



„Am Montag, den 21.08.2023 und am Dienstag, den 22.08.2023 versammeln wir uns auf allen großen Straßen in Regensburg zu Sitzblockaden“, heißt es. Am Mittwoch wollen die Aktivisten dann in die bayerische Landeshauptstadt weiterziehen. „Am Donnerstag, den 24.08.2023 um 8 Uhr werden wir überall in München Straßen blockieren.“ München soll wochenlang zur Protesthochburg gemacht werden, um „so den Verfassungsbruch der Bundesregierung ins Licht der Öffentlichkeit rücken.” Weitere Details zu den geplanten Blockaden gab die Letzte Generation zunächst nicht bekannt.

− ism/vr