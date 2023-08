Letzte Generation kündigt an: Schwerpunkt der Proteste jetzt in Bayern

Klimaaktivisten der Letzten Generation bei der Pressekonferenz am Donnerstag auf Herrenchiemsee: Ernst Hörmann (v.l.), Lena Mair, Anja Windl und Marion Fabian. −Foto: Letze Generation

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation legen den Schwerpunkt ihrer Proteste nun auf Bayern. Das kündigten sie am Donnerstagvormittag bei einer Pressekonferenz auf Herrenchiemsee an. Den Ort hatten sie gewählt, weil dort am Donnerstag der Festakt zum 75. Jahrestag für den Verfassungskonvent gefeiert wird.













Im Alten Schloss auf Herrenchiemsee kamen 1948 Politiker und Experten zusammen, um die Grundlagen für das bis heute geltende Grundgesetz zu erarbeiten. „Hier wurde unser Grundgesetz geschrieben“, betonte die aus Niederbayern stammende Aktivistin Anja Windl (26), bekannt geworden wegen ihrer optischen Ähnlichkeit mit der kolumbianischen Sängerin als „Klima-Shakira“. Daher sei nun Bayern im Fokus der Proteste. Den Auftakt würden die Aktivisten am Montag mit einem Protestmarsch in Würzburg machen, danach werde es in Richtung Süden bis nach München gehen, kündigten sie an. Details zu den geplanten Aktionen nannten sie nicht, auch äußerten sie sich nicht dazu, in welchen Städten genau es zu weiteren Protesten kommen soll.



Aktivist Ernst Hörmann (73) sagte lediglich, dass „die bisherigen Proteste weitergehen werden“. Offen ließen die Mitglieder der Letzten Generation auch, ob sie die Internationale Automobilmesse (IAA), die Anfang September in München stattfindet, ins Visier ihrer Aktionen nehmen werden. Vor zwei Jahren hatten sich Klimaaktivisten am Rande der IAA von einer Autobahnbrücke bei München abgeseilt. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.