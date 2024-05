71-Jährige gerät mit Auto auf Gegenspur und stirbt

Eine 71-jährige Autofahrerin ist auf einer Bundesstraße im Landkreis Rhön-Grabfeld mit einem Lastwagen frontal zusammengestoßen und gestorben. Die Seniorin sei aus bislang ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve bei Bischofsheim in der Rhön auf die Gegenspur gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort habe ein 64-jähriger Autofahrer noch vergeblich versucht, mit seinem Laster auszuweichen. Die Frau starb am Dienstagabend noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Der Lasterfahrer wurde leicht verletzt.

Ein von der Staatsanwaltschaft angeforderter Sachverständiger sollte bei den Ermittlungen zum Unfallhergang helfen. Die B279 war kurzzeitig voll gesperrt.

