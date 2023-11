Glückliches Ende einer Vermisstensuche in Simbach am Inn (Lkr. Rottal-Inn): Unterkühlt, aber lebend wurde am Donnerstagnachmittag – nach fast 24 Stunden – ein Ehepaar (80 und 87 Jahre alt) entdeckt. Genauer gesagt auf einer Halbinsel des Inns, mitten im hohen Schilf. Das ist einer Drohne und einem Mantrailing-Suchhund zu verdanken