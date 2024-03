Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle - Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle. - Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein Radfahrer ist im Landkreis Passau mit seinem E-Bike in einen Bach gestürzt und gestorben. Der 22-Jährige wurde leblos von einem Passanten in Wegscheid gefunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der junge Mann war in der Nacht auf Donnerstag in Kasberg losgefahren und dann stundenlang vermisst worden. Die Polizei geht davon aus, dass er ohne Fremdeinwirkung mit seinem Elektro-Fahrrad von der Fahrbahn abkam, in den Bach stürzte und dort starb.

© dpa-infocom, dpa:240328-99-498558/2