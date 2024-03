ERC Ingolstadt gibt Abgänge mehrerer Profis bekannt

Der ERC Ingolstadt hat nach dem Viertelfinal-Aus in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga erste Personalentscheidungen getroffen. Laut Mitteilung vom Donnerstag stehen die Abgänge von sieben Spielern fest. Während in der Verteidigung Daniel Schwaiger die Blau-Weißen verlässt, werden die Angreifer Casey Bailey, Marko Friedrich, Andrew Rowe und Patrik Virta ebenfalls nicht mehr für den ERC auflaufen. In Colton Jobke und Mirko Höfflin verlassen zudem zwei der dienstältesten Panther den Club.

„Im Namen des ERC Ingolstadt möchte ich mich bei allen Spielern, die uns verlassen, für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken. Insbesondere bei Colton und Mirko, die über viele Jahre im Club und in der vergangenen Saison Teil unseres Vizemeister-Teams waren“, sagte Sportdirektor Tim Regan. Noch keine endgültige Entscheidung sei hingegen über die Zukunft von Wayne Simpson, Maury Edwards, David Farrance und Brandon Kozun gefallen.

© dpa-infocom, dpa:240328-99-497847/2