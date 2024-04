18-Jähriger stirbt bei Überholversuch

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Kreuzwertheim (Landkreis Main-Spessart) ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Als der junge Mann ein anderes Auto habe überholen wollen, sei sein Wagen mit einem entgegenkommenden SUV zusammengeprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 18-Jährige starb am Samstag noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der ebenfalls 18-jährige Fahrer des SUV wurde leicht verletzt. Die 19-jährige Beifahrerin kam mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

