Ein 44-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Kirchdorf in Tirol einen Oberschenkel und mehrere Rippen gebrochen. Der aus Deutschland stammende Mann kam auf der Bundesstraße 176 von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst gegen einen Baumstumpf und prallte dann gegen einen Baumstamm. Das meldete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Sonntag. Der 44-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Rosenheim geflogen.

