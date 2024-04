16-Jähriger bei Streit schwer verletzt: Verdächtiger gefasst

Ein 17-Jähriger soll in Hilpoltstein (Landkreis Roth) einen ein Jahr jüngeren Kontrahenten bei einem Streit schwer verletzt haben. Polizei und Rettungskräfte fanden den 16-Jährigen nach einem Notruf am Mittwochabend in einer Parkanlage, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Jugendliche wies den Angaben zufolge eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers auf und wurde deshalb in einer Klinik notoperiert. Den 17 Jahre alten Tatverdächtigen nahmen Polizisten bereits kurz nach dem Vorfall in der Nähe seiner Wohnung fest. Zwischen den beiden Jugendlichen soll es laut Polizei einen Streit gegeben haben, den diese bei einem Treffen klären wollten. Die Auseinandersetzung eskalierte aber wohl und der 17-Jährige soll seinen Kontrahenten schließlich schwer verletzt haben.

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts sollte ein Richter im Laufe des Donnerstags über einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen entscheiden. Ermittler suchten unterdessen am Donnerstag auch mithilfe einer Hundestaffel im Stadtgebiet von Hilpoltstein nach möglichen Beweismitteln für die Tat.

