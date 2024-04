Lastwagen erfasst Fußgängerin: Frau schwer verletzt

Eine 89-Jährige ist an einer Ampel in Nürnberg von einem anfahrenden Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden, als sie versucht hat, die Straße zu überqueren. Der unbekannte Lastwagenfahrer sei nach dem Unfall am Donnerstag weitergefahren, teilte die Polizei mit. Nach Angaben eines Sprechers bestand der Verdacht der Fahrerflucht. Der genaue Unfallhergang sei allerdings derzeit unklar. Die Polizei ermittelte mit Unterstützung eines Gutachters dazu und suchte nach dem Lastwagen und Zeugen.

