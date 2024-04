15-Jähriger am Steuer: 16-Jähriger stirbt bei Unfall mit Unimog-Gespann nahe Reichertshausen

Ein Jugendlicher ist am Freitag kurz vor Mitternacht im südlichen Landkreis Pfaffenhofen ums Leben gekommen. Der 16-Jährige saß in einem Wohnanhänger, der von einem Unimog gezogen wurde, an dessen Steuer wiederum ein 15-Jähriger saß. Das Gespann verunglückte in einem Waldstück vor Reichertshausen. Der Fall wirft Fragen auf.









Ein 15-Jähriger aus Ilmmünster habe am Freitag kurz vor Mitternacht laut Polizei mit einem Unimog einen Wohnanhänger von den Paunzhausener Angerhöfen (Landkreis Freising) Richtung Reichertshausen im Landkreis Pfaffenhofen gezogen. Im Wohnanhänger hielten sich während der Fahrt mehrere Jugendliche auf.



Kurz vor Reichersthausen ereignet sich in einem Waldstück das Unglück. Bei dem Unfall saß auch ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen in dem Wohnwagen. Er wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen starb. Mehrere weitere Jugendliche erlitten laut Polizei leichte Verletzungen.





Wie kam der 15-Jährige in Besitz des Unimogs

?



Noch sei „Einiges undurchsichtig“ bei diesem Unfall, sagte ein Sprecher der Polizei in Pfaffenhofen auf Anfrage. Vor allem müsse geklärt werden, wie der 15-Jährige in Besitz der Fahrzeugschlüssel und des Unimogs kam. Fahren hätte der Jugendlichen den Lastwagen jedenfalls nicht dürfen.



Auch die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Ein Gutachter wurde eingeschaltet, der den Unfallhergang unersuchen soll. Weitere Details zu dem tragischen Unfall konnte die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen zunächst nicht nennen.

− bli