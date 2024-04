Zusammenstoß zweier Autos: Drei Schwerverletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 8 Richtung Passau sind drei Menschen schwer verletzt und zum Teil mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht worden. Ein 30 Jahre alter Autofahrer sei am Freitagabend in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Straße abgekommen und in die Gegenspur geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort kollidierte der Wagen demnach mit dem Auto einer 29-Jährigen. Der 30-Jährige, die 29-Jährige sowie ihr Beifahrer wurden laut Polizei schwer verletzt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.

