Gut zwanzig Jahre ist es jetzt her, dass der Euro die Deutsche Mark abgelöst hat. Und nun, im Herbst 2022, gibt es auf dem Münchner Oktoberfest noch immer ein Standl, das Bezahlung auch in DM möglich macht - es befindet sich direkt neben der Hühner- und Entenbraterei Ammer, die jüngst durch ihre 53 Euro teure halbe Bio-Ente in die Schlagzeilen geriet.

