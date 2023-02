Weltweit wird mit "Impfzuckerl" gelockt - auch in Österreich und der Region

Gratis-Joints, Freibier und ein Jahresvorrat an Donuts - in den USA ist man besonders kreativ, um Menschen zur Covid-Impfung zu locken. Doch auch in der Region häufen sich solche "Impfzuckerl".





War er vor einigen Wochen noch heiß begehrt, hat das Interesse am Pieks deutlich nachgelassen. Deshalb wird weltweit nach Ideen gesucht, Anreize zu schaffen und die Menschen so zur Corona-Impfung zu locken. In den USA können vollständig Geimpfte bei einer Lotterie sogar 1,5 Millionen Dollar gewinnen.



Deutschland und Österreich nahmen bislang Abstand von solchen Impfzuckerl. Jetzt prescht das Land Oberösterreich vor: Wer sich impfen lässt, bekommt gratis Eintritt zu Sportveranstaltungen und darf etwa kostenlos ins Fußballstadion zum SV Guntamatic Ried. Gegen diese Müdigkeit geht man auch in der Region an: beispielsweise mit Essenswertmarken für das Pichelsteinerfest to go (Landkreis Regen), die gute alte Bratwurst im Landkreis Kelheim oder eine Moonlight-Impfung in der Stadt Regensburg. Autogramme des Eishockeyteams des EV Landshut gibt es am Sonntag bei einer Familien-Impfaktion.

