Vermummte überfallen Mann in Rosenheim - Polizei prüft ähnlichen Fall

−Symbolfoto: dpa

Mindestens fünf Vermummte haben in Rosenheim einen 60-Jährigen überfallen und ausgeraubt.



Sie seien am Donnerstagabend mit einem dunklen Auto neben dem Mann gestoppt, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann stiegen sie aus, liefen zu ihm und schlugen zu, wie es hieß. Als der Mann am Boden lag, entrissen sie ihm den Geldbeutel und flohen. Der Mann wurde demnach mit leichten Verletzungen ärztlich behandelt, die Täter erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.



Kurz zuvor hatte es in Rosenheim einen ähnlichen Fall gegeben: Am Mittwochabend hatten sich vier Männer, von denen ebenfalls zwei zuvor aus einem dunklen Wagen ausgestiegen waren, zwei 18-Jährigen genähert. Zunächst hatten sie ihnen Drogen verkaufen wollen, dann Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Weil die jungen Männer verneinten, habe ein Täter gedroht, sie "abzustechen" und anschließend verfolgt, dann aber von ihnen abgelassen.



Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Fällen werde geprüft, sagte ein Sprecher. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die sich melden. Beim Fall von Donnerstag seien die mutmaßlichen Täter vermummt gewesen und hätten Handschuhe getragen, beim Fall von Mittwoch hätten sie teils Mund-Nase-Bedeckungen getragen, sagte der Sprecher.

− dpa