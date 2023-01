SPD-Außenexperte: "Biden wird seinen eigenen Ansprüchen gerecht"

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, sieht den Umgang von US-Präsident Joe Biden mit den Nato-Verbündeten grundsätzlich positiv - aber mit Verbesserungspotenzial.



Auf die Frage, ob Biden seinem Versprechen zu einem partnerschaftlichen Umgang gerecht werde, sagte Schmid gegenüber der Passauer Neuen Presse: "Er wird dem in vielerlei Hinsicht gerecht, auch durch Taten." So habe Biden etwa seine ersten Besuche bei der EU und bei multilateralen Organisationen, wie G7 und Nato absolviert.



Kritik übte Schmid im Interview mit Blick auf den U-Boot-Streit zwischen den USA und Frankreich: "Das ist ein problematisches Signal der USA an die Europäer – nicht nur allein an Frankreich. Offenbar hat sich Biden zu sehr auf die Militärfachleute verlassen, die die Einzelheiten dieses Vertrages ausgehandelt haben", erklärte der SPD-Politiker. Die strategischen Auswirkungen auf Frankreich

