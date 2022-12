So viele Corona-Infizierte müssen im Krankenhaus behandelt werden

Wie viele Menschen, die das Coronavirus in sich tragen, sind tatsächlich schwer erkrankt? Diese Frage taucht in letzter Zeit immer wieder auf. Die PNP hat nachgefragt.



54.494 Corona-Fälle gibt es in Bayern bisher laut bayerischem Gesundheitsministerium insgesamt - von 45.857 Fällen ist bekannt, ob sie ins Krankenhaus mussten oder nicht. Von diesen 45.857 Corona-Positiven mussten 8033 in ein Krankenhaus (17,5 Prozent).



Die bundesweiten Zahlen erfasst das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem täglichen Situationsbericht. Im Bericht vom 24. August heißt es dort: Eine Hospitalisierung, also Einweisung in ein Krankenhaus, wurde bei 31.981 (16 Prozent) der 202.030 übermittelten COVID-19-Fälle mit diesbezüglichen Angaben angegeben.

