Seltene Krankheit: Überzeugter Ehrenamtler braucht selbst Hilfe

Die Familie Kubinger hilft zusammen, um dem an der Muskelschwundkrankheit Myothone Dystrophie Typ 2 leidenden Erich zu helfen. Die Schwestern Manuela (links) und Denise (vorne) und Ehefrau Linda tun alles, um die Erbkrankheit zu verlangsamen. −Foto: Bäumel-Schachtner

Erich Kubinger hat sein Leben lang anderen geholfen. Er war überzeugter Ehrenamtler und kümmerte sich zum Beispiel als Gründer der Straubinger Tiertafel um Menschen, die das Futter für ihre Haustiere nicht mehr selber bezahlen konnten. Jetzt braucht der 65-Jährige selbst Hilfe - fast rund um die Uhr und auch finanzieller Art. Vor vier Jahren wurde bei ihm eine seltene Krankheit festgestellt: die Myothone Dystrophie Typ 2.



Dabei handelt es sich um eine Erbkrankheit, die die Muskeln erschlaffen lässt. Der Straubinger kann mit Müh und Not und einem Rollator noch einige Schritte zurücklegen, die lange dauern. Diese Mobilität möchte ihm die Familie so gut es geht erhalten, denn schon bald wird er auch nicht mehr laufen können. Aber schon jetzt kann er sich nirgends mehr allein hochziehen, kommt dort, wo er sich niedergelassen hat, aus eigener Kraft nicht mehr hoch. Die Erforschung der Krankheit, die auch Prom genannt wird, steckt noch in den Kinderschuhen.



