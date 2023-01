Seit mehr als zehn Jahren ohne Schein: Polizei hält Senior (93) auf

−Foto: Carsten Rehder/dpa

Gleich mehrere Delikte stellten Beamte der Polizei Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) fest, als sie am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet einen 93-Jährigen kontrollierten.



Am Mercedes des Seniors waren unterschiedliche Kennzeichen angebracht, zudem war das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert. Schließlich stellten die Beamten noch fest, dass der 93-Jährige gar keinen Führerschein besitzt – der war ihm vor mehr als zehn Jahren schon entzogen worden.



Der 93-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch verantworten, die Weiterfahrt wurde durch die Polizeibeamten unterbunden.

− pnp