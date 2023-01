Psychologin erklärt: So kann die Achtjährige ihr Wald-Trauma überwinden

Zwei Tage und zwei Nächte war die achtjährige Julia allein im Wald am Čerchov nahe dem oberpfälzischen Waldmünchen, bis sie am Dienstag schließlich gefunden wurde. Aber wie können das Mädchen und ihre Familie dieses Erlebnis verkraften? Wir haben mit der Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Sabine Radestock gesprochen.



Das Alter, in dem einem Menschen solch ein traumatisches Erlebnis widerfährt, spiele in der Bewältigung eine entscheidende Rolle, sagt die Psychologin im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse. Die Einsamkeit, auch nachts allein verirrt im Wald zu sein, sei mit massiven Ängsten verbunden. Im Alter von acht Jahren sei das Mädchen aber schon in der Lage, diese Ängste zu versprachlichen, das heißt, darüber zu reden.



"Prinzipiell sind wir alle in der Lage, solche ‘nicht normativen‘ Erlebnisse gut zu verarbeiten - Kinder in dem Alter noch viel mehr als Erwachsene", weiß Radestock. Dazu sollten die Kinder zum Sprechen über das Erlebte ermutigt werden - wenn sie das wollen. Begriffe wie "richtig" oder "falsch" sollte man vermeiden - "niemanden trifft an soetwas eine Schuld", sagt Radestock. Vielmehr habe das Kind unglaubliche Stärke bewiesen - und das müsse man ihm auch klarmachen. An dieser Stärke könne man wachsen, sagt die Psychologin, daraus könne Selbstvertrauen entstehen, von dem man zehren kann.