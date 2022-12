Organisatoren tödlich verunglückt - Blasmusik-Festival abgesagt

Das für Anfang Juli geplante "Woodstock der Blasmusik" in Ort im Innkreis (Oberösterreich) ist auch heuer abgesagt worden. Der Grund: Zwei Mitglieder des Organisationsteams sind tödlich verunglückt.



Die beiden Männer sind bei einem schweren Verkehrsunfall vergangenen Donnerstag im Mühlviertel, bei dem ein Auto in eine Gruppe von Moped-Fans gekracht war, ums Leben gekommen. Im Vorjahr war das beliebte Innviertler Festival coronabedingt entfallen, 2019 hatte es rund 60.000 Besucher angelockt.



Trauer im Organisationsteam



"Galt unsere Sorge seit geraumer Zeit der Durchführung und dem Fortbestand unseres Festivals, so ist diese Sorge im Nebel der Bedeutungslosigkeit verschwunden", heißt es auf der Website des Festivals. "Zwei geliebte und geschätzte Mitglieder unserer verschworenen Familie sind nicht mehr. Unsere Welt steht still." Man bitte um Verständnis, dass man nun erst einmal Zeit benötige, alle Tickets werden rückerstattet.

