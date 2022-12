Opposition bemängelt: Kein klarer Kurs bei Corona-Lockerungen

Vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch äußern sich die Landtagsparteien. Die Opposition bemängelt, dass die Regierungsfraktionen keinen klaren Kurs bei den Corona-Lockerungen haben.



"Zur Schließung braucht es Mut, für die Öffnung braucht es Klugheit", versuchte Ministerpräsident Markus Söder seinen Vize Hubert Aiwanger stets einzubremsen – um am Ende dann doch selbst mit Lockerungen wie diese Woche etwa bei den Bau- und Gartenmärkten voranzustürmen.



Am Dienstag legten die Freien Wähler einen eigenen Lockerungsplan vor. "Lieber gehen wir nach zwei Schritten vorwärts nochmals einen Schritt zurück, anstatt im Dauer-Stillstand zu verharren", so FW-Fraktionsgeschäftsführer Fabian Mehring. Bei den Oppositionsparteien ist man über die Regierungskoalition bass erstaunt: "Das Dilemma der Freien Wähler ist, dass sie in puncto Lockerungen oft das richtige wollen, aber konsequent an Markus Söder scheitern", sagte FDP-Fraktionschef Martin Hagen der Heimatzeitung.

