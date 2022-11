Österreich-Pendler: Deutsche Tests gelten jetzt doch

Gute Nachrichten für bayerische Österreich-Pendler: Deutsche PCR-Tests gelten ab Donnerstag doch bei der Einreise ins Nachbarland.



Der entsprechende Passus, dass Tests, die nicht in Österreich gemacht wurden, zusätzlich auf einem Formular von einem Arzt bestätigt werden müssen, wird aus der Einreiseverordnung gestrichen – zumindest für Tests im deutschsprachigen Raum. Das teilte am Mittwoch die oberösterreichische Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) mit.



Das Land Oberösterreich hatte beim Wiener Gesundheitsministerium interveniert, weil es für die deutschen Berufspendler zu kompliziert bis unmöglich war, die geforderte Anlage C zu bekommen. "Ich freue mich, dass die Forderungen aus Oberösterreich vom Gesundheitsministerium so rasch umgesetzt werden, dass die Verordnung geändert wird und die bayerischen Tests jetzt auch ohne zusätzliche ärztliche Bestätigung bei der Einreise nach Österreich gelten", so Haberlander gegenüber der Passauer Neuen Presse.

