Neue Funktionen und eine neue Optik für das PNP-Trauerportal

Das neugestaltete Trauerportal trauer.pnp.de der Passauer Neuen Presse ist nun auch für Smartphones und Tablets optimiert. −Screenshot: io

Wie wichtig das Trauerportal trauer.pnp.de der Passauer Neuen Presse ist, zeigt sich nicht nur an den beständig steigenden Zugriffszahlen. Weit über sechs Millionen Aufrufe monatlich verzeichnet das Portal, in dem die Traueranzeigen, Nachrufe und Danksagungen aus Ihrer Heimatzeitung kostenlos zugänglich sind. Fast 140.000 Anzeigen sind dort online abrufbar mit fast ebenso vielen Online-Kondolenzen. Nun präsentiert sich das Trauerportal nicht nur in modernem neuen Layout, sondern bietet auch viele neue Funktionen.



Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Möglichkeit, das Trauerportal auch mobil nutzen zu können. Die Inhalte passen sich jetzt automatisch der Displaygröße von Desktop, Smartphone und Tablet an. Entsprechend übersichtlich und gut lesbar präsentieren sich die Anzeigen und Inhalte auf allen Endgeräten.



Neue Funktionen für registrierte Nutzer



Für registrierte Nutzer stehen nun zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Während für Gastschreiber ohne Anmeldung die Kondolenzbeiträge auf 500 Zeichen beschränkt sind, ist die Textlänge für registrierte Nutzer unbegrenzt. Auch eine Formatierung der Texte ist für registrierte Nutzer neuerdings möglich. Außerdem können eingeloggte Nutzer die eigenen Kondolenzbeiträge nachträglich bearbeiten. Des Weiteren können Kondolenzbücher abonniert werden. Über neue Einträge wird man dann bis zu ein Mal täglich benachrichtigt. Im eigenen "Nutzer-Profil" findet sich eine Übersicht der abonnierten Kondolenzbücher und auch der eigenen Einträge.



Leser mit bestehendem PNP-Zugang oder ePaper-Nutzer müssen sich nicht neu registrieren. Der PNP-Zugang ist für alle redaktionellen Bereiche identisch. Für eine Neuregistrierung sind neben der E-Mail-Adresse der Vor- und Nachname erforderlich. Sowohl die Registrierung als auch die Nutzung des neuen Trauerportals ist mit keinen Kosten verbunden.