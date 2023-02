Mikrobiologe: "Corona verdient Aufmerksamkeit - aber nicht diese"

"Corona verdient Aufmerksamkeit - aber nicht diese", sagt Prof. Dr. Martin Haditsch im Interview mit der PNP. Die Datenqualität des Robert-Koch-Instituts sei dabei grundsätzlich zu hinterfragen.



Unser Planet verändert sich, das beeinflusst auch Infektionskrankheiten - ein Thema beim Niederbayerischen Tag der Reisemedizin am heutigen Samstag in Deggendorf. Die PNP hat vorab mit dem Referenten Prof. Dr. Martin Haditsch gesprochen.



Mikrobiologe Haditsch fragt sich, warum sich derzeit alles um Corona dreht: "Kein Zweifel, es ist ein neues Corona-Virus, aber aus einer bekannten Gruppe. Etwa 85 Prozent der bekannten Betroffenen haben keine nennenswerten Symptome. Wir haben eine Häufung schwerer Verläufe bei Alten mit Vorerkrankung." Dieses Phänomen sei nicht neu. Die Sterblichkeit liege bei 0,1 bis 0,5 Prozent. Auch die Datenqualität des RKI und die Definition sei fragwürdig: "Es wird nicht unterschieden zwischen denen, die an und denen, die mit Corona gestorben sind. Außerdem bin ich gegen den massenhaften Einsatz von PCR-Tests, die nicht zur Testung Gesunder geeignet sind und Unsummen kosten."

