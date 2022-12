Landtag empört über AfD-Chats - Rüge für den Abgeordneten Stadler

Wer sehen will, mit welch perfiden Strategien in der AfD bisweilen gearbeitet wird, bekam am Donnerstag im Landtag eine eindrucksvolle Demonstration.



Dort befasste man sich in der Plenardebatte mit den internen AfD-Chats, die vergangene Woche aufgedeckt wurden und in denen sich wesentliche Teile der AfD-Führung und -Abgeordneten munter über Bürgerkrieg und Umsturz ausgetauscht hatten.



In mehreren Dringlichkeitsanträgen, die allesamt überfraktionell und nur mit den Gegenstimmen der AfD angenommen wurden, wurde begrüßt, dass Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz nun die AfD-Chats auswerten und künftig genauer hinschauen. Am Ende kassierte AfD-Mann Stadler noch eine offizielle Rüge - weil er Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der klargemacht hatte, dass die Antwort des Rechtsstaates nun mit harter Hand komme, für alle hörbar mit einem "Irren" verglichen hatte.

