Lama auf Weide in Oberbayern erschlagen: Polizei sucht Zeugen

Ein totes Lama auf einer Weide in Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) gibt der Polizei in Kiefersfelden Rätsel auf. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass das Tier erschlagen wurde und suchen nun Zeugen.









Der Besitzer hatte das tote Tier auf einer weitläufigen naturbelassenen Weidefläche in Oberaudorf am Schlossberg gefunden. Da der Kadaver neben Fressspuren eines Tieres auch eine Verletzung am Kopf aufzeichnete, wurde ein Tierarzt hinzugezogen.



Mutmaßlich tödliche Kopfverletzung



Dieser stellte fest, dass das Lama-Weibchen durch einen scharfkantigen Gegenstand auf den Kopf geschlagen wurde und höchstwahrscheinlich an dieser Verletzung starb. "Es könnte etwa ein Stein oder auch ein Werkzeug gewesen sein. Genau wissen wir es aber nicht", so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der Zeitung. Von einem Unfall gehe die Polizei derzeit nicht aus, da keine Spuren auf einen Sturz hinweisen würden. Weitere Verletzungen zeigte der Tierkadaver nicht auf, so der Sprecher weiter.



Polizei sucht Zeugen



Das Tier starb laut Polizei in der Nacht von Sonntag (24. Juli) auf Montag (25. Juli). Passanten oder Spaziergänger, die verdächtige Personen in der Nähe der Weide beim Florianiberg/Schlossberg beobachtet haben oder sonst Hinweise liefern könnten, sollen sich unter der Telefonnummer: 08033 9740 bei der Polizei Kiefersfelden melden.

