"Kriegseinsatz" in Bayern: US-Army sucht Statisten fürs Schlachtfeld

So oder so ähnlich sieht es aus, wenn die US-Army in Hohenfels den Ernstfall - einen Einsatz in einem Kriegsgebiet - probt. Dafür werden nun auch zivile Statisten gesucht. −Foto: Mario Eichmüller

In Hohenfels bei Neumarkt in der Oberpfalz trainieren Streitkräfte der US-Army und ihre Bündnispartner den Einsatz in Krisengebieten - und wie sich Opfer in der Zivilbevölkerung vermeiden lassen. Eine wichtige Rolle spielen dabei Laiendarsteller. Eine Spezialfirma sucht jetzt in ganz Deutschland Bewerber für den ungewöhnlichen Job, bei dem es schon mal explosiv zugeht und Maschinengewehre knattern.



Zwischen 90 und 130 Euro gibt es am Tag dafür, dass man in die Rolle eines Lehrers schlüpft, einen Taxifahrer spielt, der gerade eine Straße quert, oder einen Krankenpfleger. Ein typischer Statisten-Job eben. Doch Kameras gibt es hier nicht mitten im Nirgendwo zwischen Nürnberg und Regensburg. Dafür plötzlich knatternde Maschinengewehre, Rauchgranaten explodieren und Militärkonvois donnern über den Asphalt. Gedreht wird auf dem streng abgeschirmten riesigen Areal bei Neumarkt auch kein Actionfilm.



Die US-Army und ihre Verbündeten, bis zu 60.000 Soldaten pro Jahr, üben hier für ihren Einsatz in den Krisengebieten der Welt. Um das so realistisch wie möglich zu gestalten, brauchen sie "Civilians on the Battlefield" (COB) - Zivilisten fürs Schlachtfeld. Ein Job für Studenten, die ihr Bafög aufbessern wollen, für Arbeitslose, die eine Beschäftigung suchen oder Menschen, die Lust auf den etwas anderen Urlaub vom Alltag haben. Der Einsatz beginnt für sie im Januar auf dem Übungsplatz Hohenfels bei Neumarkt in der Oberpfalz und dauert zwei Wochen.



