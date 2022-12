In Ufernähe untergegangen: 80-Jährige stirbt bei Badeunfall

Ein Rettungswagen fährt auf der Straße mit Blaulicht entlang. −Foto: Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Bei einem Badeunfall in Oberbayern ist eine 80-Jährige gestorben. Die Frau sei am Sonntag mit ihrem Mann im Abtsee bei Laufen (Landkreis Berchtesgadener Land) geschwommen, teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mit. Als der Mann ans Ufer zurückkehrte und seine Frau nicht mehr sehen konnte, setzte er einen Notruf ab.



Mehr als 50 Einsatzkräfte suchten daraufhin mit Booten, vom Ufer und aus der Luft nach der Vermissten. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers fand sie schließlich in Ufernähe. Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie aufgrund einer akuten Erkrankung untergegangen ist.



© dpa-infocom, dpa:210620-99-72866/3