Holzheizung ohne Zukunft? "Umweltbundesamt auf Holzweg"

Seit mehreren Wochen gibt es Diskussionen um ein mögliches Verbot von Holzheizungen, das das Umweltbundesamt in den Raum geworfen hat. Die Bezirksvorstandschaft der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft der CSU (ELF) will davon nichts wissen.



Die ELF sieht hier "das Umweltbundesamt auf dem Holzweg". Auch für den früheren Staatsminister Brunner ist ein Verbot der Holzheizung in Haushalten "sachlich und fachlich nicht nachvollziehbar".



Inhaltlich unternahm die Bezirksvorstandschaft eine Analyse der verloren gegangenen Bundestagswahl. "Nachdem wohl viele Landwirte ihre Stimme der Union diesmal vorenthalten haben", so Brunner, "wünsche ich ihnen, dass sie das nicht bitter bereuen müssen".

