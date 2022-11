Groteske Situation: Österreich erkennt Pendlertests nicht an

Ab Mittwoch gelten auch für Pendler verschärfte Einreisebestimmungen, wenn sie in die Arbeit nach Österreich fahren. Doch die Testpflicht stellt die Pendler vor ein Problem.



So müssen sie sich einmal in der Woche online registrieren und alle sieben Tage testen lassen. Denn der deutsche Test gilt in Österreich nicht. Auch andere Ergebnisse von ausländischen Labors werden nicht akzeptiert. Vor allem an den Ostgrenzen soll es Probleme mit dubiosen ausländischen Corona-Testergebnissen gegeben haben.



Die Einreise-Verordnung des österreichischen Gesundheitsministeriums verlangt einen negativen molekularbiologischen Test oder Antigen-Schnelltest. Wurde der Test nicht in Österreich durchgeführt, wird dieser nur anerkannt, wenn das negative Testergebnis auf einem speziellen Vordruck für das ärztliche Zeugnis bestätigt wurde. Und genau diese "Anlage C" macht den bayerischen Pendlern zu schaffen: Denn diese Unterschrift bekommen sie nicht, wenn sie sich in Deutschland testen lassen.

