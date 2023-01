Glasfaser-Ausbau an Bahntrassen: Deggendorfer Firma profitiert

Mit Unterstützung durch die Deggendorfer Max Streicher GmbH soll die Digitalisierung in Deutschland einen kräftigen Schub erhalten. Es geht um schnelles Internet entlang des Schienennetzes.



"Gleisfasernetz" nennt die OneFiber Interconnect Germany GmbH das Projekt, mit dem sie in den kommenden fünf Jahren rund 27.000 Kilometer Glasfaser entlang des deutschen Schienennetzes realisieren will. Rund 1,8 Milliarden Euro will OneFiber nach eigenen Angaben in den Ausbau des Glasfasernetzes investieren. Im südostdeutschen Raum, in Bayern und Sachsen, soll die Max Streicher GmbH die Verlegung übernehmen. "Das sichert etwa 300 Arbeitsplätze pro 1000 Kilometer verlegter Glasfaser", bezifferte Geschäftsführer Maximilian Hofmann von der Firma Streicher die Bedeutung des Auftrags. Er wies zudem auf die Bedeutung dieses homogenen und hochsicheren Netzes für die mittelständische Wirtschaft im ländlichen Raum hin.



Im Beisein von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer unterzeichneten die beiden Partner OneFiber Interconnect Germany GmbH und die Max Streicher GmbH am Mittwoch am Firmensitz eine gemeinsame Absichtserklärung. Bereits Anfang kommenden Jahres soll mit der Verlegung der ersten Kabel-Stränge begonnen werden.

