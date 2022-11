Geimpft, genesen, ungeimpft: Corona-Einreiseregeln in Europa

Das gilt für Ungeimpfte. −Grafik: Vergleich.org

In Teilen Deutschlands fühlt es sich schon nach Herbst an - da lockt der Urlaub in der Sonne. Doch welche Regeln gelten in welchem europäischen Land für Geimpfte, Ungeimpfte und Genesene? Eine Übersicht (Stand: Freitagvormittag, 20. August):



Update: Am späten Freitagnachmittag wurden weitere Urlaubsinseln zu Hochrisikogebieten erklärt. Mehr dazu lesen Sie hier. Tschechien hat Deutschland am Freitag auf der Corona-Ampel als "orange" eingestuft – das hat aber praktisch keine Auswirkungen.



Noch sind die Sommerferien in etlichen Bundesländern in vollem Gange - ein paar Wochen für den Sommerurlaub bleiben also noch. Doch die Corona-Pandemie macht es Reisenden nicht überall leicht. Der Umgang mit dem Virus in Europa ist höchst verschieden. Einige Länder lockern, anderer verschärfen die Regeln. Mancherorts wird unterschieden zwischen geimpften, genesenen und ungeimpften Personen.



In manchen Ländern gelten für Geimpfte oder Genesene erhebliche Vorteile bei der Einreise, nur in wenigen europäischen Ländern gelten für sie verschärfte Einreisebedingungen. Doch auch Ungeimpfte müssen nicht zwangsläufig den Sommer zu Hause verbringen. Länder wie Spanien und die Schweiz haben beispielsweise keinerlei Beschränkungen. Am strengsten nimmt es Norwegen. Dort ist die Einreise für Ungeimpfte untersagt.



Was bei der Reiseplanung zu bedenken ist, können Sie folgenden Karten und Übersichten entnehmen: (Stand: Freitagvormittag, 20. August; Quelle: Vergleich.org)

− mit dpa



Design von DK Digital



− (Grafiken: Vergleich.org, Stand: August 2021)