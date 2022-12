Februar-Frühling: Rekordwerte in Sicht - auch in der Region

Nach der Eiseskälte jetzt der Februar-Frühling: Am Wochenende kommt in Ostbayern überall die Sonne durch, die Temperaturen steigen auf zweistellige Plusgrade.



Damit aber nicht genug. "Im Laufe der kommenden Woche wird es sogar noch wärmer, bis Ende Februar gibt es keinen Wintereinbruch mehr", sagt Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe von Wetterkontor, auf PNP-Anfrage. In Südostbayern seien bis zu 17 Grad möglich. Dabei sah es in der vergangenen Woche noch ganz anders aus: Eiseskälte im gesamten Freistaat, Temperaturen von bis zu minus 25 Grad. Jetzt macht das Wetter die Kehrtwende. Mancherorts soll es bis zu 35 oder sogar 40 Grad wärmer werden als noch vor wenigen Tagen.



"So ein enormer Temperaturumschwung kommt natürlich nicht häufig vor", erklärt Schmidt. "Eine Differenz von bis zu 40 Grad gibt es vielleicht alle zehn, zwanzig Jahre mal", sagt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Wo Licht ist, ist aber bekanntlich auch Schatten. "Der Pollenflug geht jetzt wieder so richtig los", sagt Schmidt und will damit alle Allergiker vorwarnen.

