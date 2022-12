Ermittlungen wegen möglicher illegaler Schule in Erlangen

Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier. −Foto: Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Eine möglicherweise illegale Schule im mittelfränkischen Erlangen hat die Behörden auf den Plan gerufen. Es gebe Hinweise auf eine mögliche nicht genehmigte Unterrichtseinrichtung, teilte die Regierung von Mittelfranken auf dpa-Anfrage mit. Das staatliche Schulamt sei gebeten, den Sachverhalt aufzuklären. "Das Ergebnis dieser Ermittlungen bleibt abzuwarten, so zum Beispiel auch ob schulpflichtige Kinder vor Ort angetroffen werden", hieß es.



Die "Nürnberger Nachrichten" und die "Nürnberger Zeitung" hatten zuvor berichtet, dass eine Gruppe von Eltern anscheinend seit Wochen eine Art alternative Schule auf einem Anwesen bei Erlangen-Eltersdorf betreibe. Demnach sollen teilweise mehr als 30 Kinder dort während der eigentlichen Schulzeit unterrichtet werden.



Den Betrieb einer privaten Schule hätte die Regierung von Mittelfranken als zuständige Schulaufsichtsbehörde allerdings genehmigen müssen. "Eine derartige Genehmigung liegt für die angegebene Örtlichkeit in Erlangen nicht vor und wurde auch nicht beantragt", teilte diese mit.



Erst im September war eine illegale Schule in Oberbayern geschlossen worden, die eine verbeamtete Lehrerin geleitet hatte. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hatte die Regierung von Oberbayern den Betrieb untersagt. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz sah bei den Verantwortlichen klare Bezüge zur Reichsbürger-Szene.



