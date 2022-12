Drei Verletzte bei Unfall mit Traktor in Weinberg

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. −Foto: Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall mit einem Traktor in einem Weinberg in Unterfranken sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 17-Jähriger in Castell (Landkreis Kitzingen) am Freitag mit einem Traktor auf dem Weg zu einer Aussichtsplattform gewesen, als der Jugendliche an einer steilen Stelle die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.



Daraufhin überschlug sich der Traktor. Bei dem Unfall wurden der 17-jährige sowie seine beiden Mitfahrer verletzt. Darunter auch eine 18-Jährige, die auf der Ladefläche des Traktors saß. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 17-Jährigen wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.



