Darf ich während der Corona-Krise im Wirtshaus Schafkopfen?

Karten darf man derzeit nur mit einem festgelegten Personenkreis spielen. −F: Armin Weigel/dpa

Nachdem die Gaststätten geöffnet haben, fragt sich ein Leser, der anonym bleiben möchte, ob er sich dort auch wieder zum Kartenspielen treffen darf. Nach dem Vorbild von Tankstellen und Apotheken würde er einen Spuckschutz aus Plexiglas nutzen, um sich und seine Gegenüber beim Schafkopfen zu schützen. Darf man wieder Karteln, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann?



Beim Besuch des Wirtshauses gelten auch für Kartenspieler die entsprechenden rechtlichen Vorgaben, erklärt ein Sprecher des Bayerischen Wirtschaftsministeriums auf PNP-Anfrage. Demnach dürfen an einem Tisch zum Kartenspielen Angehörige des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige eines weiteren Hausstands Platz nehmen, ohne den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten zu müssen.



Wenn es sich nicht um den genannten Personenkreis handelt, muss zwar rein rechtlich nur gewährleistet sein, dass zwischen allen Gästen ein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird oder geeignete Trennvorrichtungen vorhanden sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich deswegen vier Freunde wie im Beispiel unseres Lesers zur gewohnten Kartenrunde treffen dürfen. "Es ist nicht im Sinne der Fünften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, dass die geltende Kontaktbeschränkung von Personen aus mehr als zwei Hausständen durch die Einhaltung des Mindestabstandes umgangen wird, um dann Karten zu spielen", stellt der Ministeriumssprecher klar. Die Kontaktbeschränkung solle im Fall einer Ansteckung eine zu weite Streuung der Infektion verhindern und orientiere sich an dem von einem Hausstand geteilten Infektionsrisiko und an den familiären Bindungen.



Hinzu komme, so der Sprecher, dass eine Übertragung von Covid-19 über die Karten nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, da diese in sehr kurzen Zeitabständen verteilt und ausgetauscht werden. Eine kürzlich erschienene Studie gebe zudem Hinweise darauf, dass das Virus Sars-CoV-2 auf Oberflächen für mehrere Stunden überleben kann.