Bildungsministerin Karliczek: "Keine 2G-Regelung an Schulen"

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat einer 2G-Regelung an Deutschlands Schulen eine Absage erteilt.



"Für mich ist aber ebenso klar, dass es an Schulen keine sogenannte 2G-Regelung geben kann. Auch wer sich nicht impfen lassen kann oder will, hat ein Anrecht auf Zugang zum Unterricht", sagte sie gegenüber der PNP. Für sie sei allerdings auch klar, dass eine Infektion nur durch eine Impfung verhindert werden könne, erklärte die CDU-Politikerin weiter.



Karliczek betonte außerdem, dass es keine erneuten Schulschließungen geben dürfe. "Die Schulen müssen für alle Altersstufen geöffnet bleiben. Das ist das Wichtigste, was den Ländern in Zusammenarbeit mit ihren Kommunen jetzt gelingen muss." Gleichwohl tragen laut der Bildungsministerin auch die Schulen zum Infektionsgeschehen bei: "Sicherlich hat der reguläre Schulbetrieb Einfluss auf das Infektionsgeschehen insgesamt. Aber jede und jeder kann doch etwas tun, um sich und andere zu schützen: Und das ist, sich impfen zu lassen."

