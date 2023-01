Berauschter Bayer mit Bierkiste auf Moped erwischt

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. −Foto: Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Einen berauschten Mopedfahrer aus Bayern mit einer Bierkiste zwischen den Beinen hat die Polizei in Oberösterreich gestoppt. Einem Beamten fiel bei einer Ausreisekontrolle im grenznahen Ort St. Pantaleon auf, dass der 32-Jährige in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nachdem die Einsatzkräfte den Mann aus dem Berchtesgadener Land am Mittwochabend gestoppt hatten, gab dieser laut Polizei bereitwillig zu, dass er keinen Führerschein habe und sein Kennzeichen ungültig sei.



Nach eigenen Angaben hatte der Mann schon mehrere Bier getrunken und einen Joint geraucht. Außerdem habe er keinen Corona-Test und keine Identitätsdokumente bei sich. Anschließend habe sich der 32-Jährige bis auf die Unterhose ausgezogen und behauptet, dass er das bei Polizeikontrollen in Deutschland immer so machen müsse. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von 1,46 Promille ergeben, hieß es. Auch auf THC wurde der Bayer positiv getestet. Nun ermittelt die Polizei wegen mehrerer Straftaten gegen ihn.



