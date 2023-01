April, April? So wird das Wetter zu Ostern in der Region

−Symbolbild: Martin Schutt

Der April macht ja bekanntlich, was er will. Nun steht er vor der Tür und gleich darauf folgt das Osterwochenende. Was wird uns dann erwarten: Regen, Schnee oder Sonnenschein?



Die PNP hat bei Meteorologin Teresa Kneißl vom Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt, was das Wetter in Südostbayern in den ersten Apriltagen und an Ostern bereithält.









Am 1. April geht es laut der Prognose des DWD gut los: Fast überall wird es sonnig mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 22 Grad. Auch wenn im Tagesverlauf Wolken aufziehen können, soll es überwiegend trocken bleiben. Nur im Bereich der Alpen könnte am Nachmittag der ein oder andere Regenschauer aufziehen, aber selbst dafür besteht laut Kneißl "nur ein geringes Risiko".



Auf der Zielgeraden Richtung Ostern wird es dann etwas kühler, aber es soll weitgehend trocken bleiben. Am Karfreitag bewegen sich die Temperaturen zwischen 14 bis 17 Grad, am Samstag erwartet der DWD dann nur noch zehn bis 13 Grad.



Ostereisuche mit Jacke und Sonnenbrille



Für die Ostereiersuche am Ostersonntag im Garten gilt dann: Zur Sicherheit eine Jacke bereitlegen, aber auch die Sonnenbrille: Es bleibt tagsüber bei Temperaturen zwischen zwölf und 15 Grad aber Meteorologin Kneißl ist sich sicher: Es wird keinen Regen geben, sondern es wird sonnig. Schnee an Ostern, wie vereinzelt schon vorhergesagt wurde, sieht der Deutsche Wetterdienst in der Region auf jeden Fall nicht.



Erst am Ostermontag soll es wieder etwas ungemütlicher werden mit Schauern und einem wechselnd bewölkten Himmel. Viel weiter in den April vorausschauen mag Kneißl noch nicht. "Bis Dienstag ist aber kein großer Wetterumschwung zu erwarten", lautet ihr Fazit.