120 bekannte Rechtsextremisten in Bayern dürfen eine Waffe besitzen

−Symbolbild: Daniel Karmann/dpa

120 bekannte Rechtsextremisten in Bayern dürfen ganz offiziell eine Waffe besitzen. Damit liegt die für das Jahr 2020 ausgewiesene Zahl deutlich über dem Wert von 2019.



Damals hatten die Sicherheitsbehörden 89 Rechtsextremisten mit einer Erlaubnis registriert. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen im bayerischen Landtag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. Zunächst hatte auch das Nachrichtenmagazin "Spiegel" darüber berichtet.









Hinzu kommen den Angaben zufolge 19 sogenannte Reichsbürger, sechs Linksextremisten, 14 Personen, die dem Islamismus zugeordnet werden, und elf Personen in der Kategorie Ausländerextremismus, die eine Waffenerlaubnis haben.



Schulze: "Keine wirklichen Fortschritte"



Für die Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, ist dies eine besorgniserregende Entwicklung: "Die versprochene Entwaffnung der rechtsextremen Szene hat in Bayern keine wirklichen Fortschritte gemacht. Besonders erschreckend ist, dass die Zahl der rechtsextremen Waffenbesitzer um 35 Prozent auf 120 Personen gestiegen ist. Diese Zahl muss Null sein."



Generell gab es 2020 in Bayern 553.259 Waffenerlaubnisse. Das ist eine geringe Steigerung um 1,2 Prozent im Vergleich zu 2019 (546.802). Die Zahl der Waffenbesitzer in Bayern lag 2020 bei 210.083.

− dpa