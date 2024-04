Zwölf Jahre Haft für Mann wegen Totschlags von Ex-Freundin

Das Landgericht München I hat am Dienstag einen 28-Jährigen wegen Totschlags an seiner Ex-Freundin zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Richter hätten keine vernünftigen Zweifel daran gehabt, dass der Mann die gleichaltrige Frau in einem Münchner Hotelzimmer umgebracht hat. Das teilte das Gericht am Dienstag nach der Urteilsverkündung mit. Der Angeklagte hatte die Tat bis zuletzt bestritten.

Das Opfer und der Verurteilte hätten eine langjährige Beziehung geführt, aus der zwei gemeinsame Kinder hervorgegangen waren. Die Partnerschaft sei aber von mehreren Trennungen unterbrochen gewesen. Grund dafür soll gewesen sein, dass die Frau immer wieder als Prostituierte gearbeitet haben soll.

Im November 2021 sei es zum Streit gekommen, der Mann habe auf die Frau eingetreten und sie stranguliert. Die Leiche habe er in einen Koffer gepackt und in einem Waldstück bei Berg (Landkreis Starnberg) ausgesetzt. Der Versuch, den Koffer mit Hilfe von Benzin zu verbrennen, sei nur teilweise gelungen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

© dpa-infocom, dpa:240430-99-868929/2