Banksy-Ausstellung zeigt 200 Reproduktionen in München

Im Keller des ehemaligen Münchner Kaufhof-Gebäudes am Stachus wird vom 14. Juni an eine Banksy-Ausstellung gezeigt. Zu sehen sind 200 Reproduktionen von Werken des britischen Street-Art-Künstlers, wie die Veranstalter der Bilderschau am Dienstag mitteilten.

Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Holz, Aluminium, Gips, Beton, Backstein und Plexiglas seien eigens für diese Ausstellung reproduziert und zusammengetragen worden, heißt es. Die Ausstellung sei vom Künstler, der stets anonym bleibt, nicht autorisiert.

Die meisten der ausgestellten Motive seien im Original nicht mehr zugänglich, weil die Werke zerstört wurden. Die Kopien, die nun zu sehen sind, seien etwa von Graffiti-Künstlern geschaffen worden. Oliver Forster, der Produzent der Ausstellung, sagte: „Wir wollen so die Werke und vor allem die Message hinter jeder seiner Aktionen und Arbeiten der Öffentlichkeit wieder zugänglich machen und darauf hinweisen, wie wichtig es ist, die wenigen noch verbliebenen Originale im öffentlichen Raum zu schützen.“ Eine Ausstellung wie diese mit Originalen zu besetzen, sei in dieser Dimension nicht möglich.

